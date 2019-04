Große Trauer bei der "Der Fall Collini"-Darstellerin Alexandra Maria Lara (40): Ihr Vater Valentin Platareanu ist kürzlich im Alter von 82 Jahren gestorben. Der gebürtige Rumäne ist wie seine Tochter ebenfalls Schauspieler und früher Vizedirektor des Staatlichen Theaters in Bukarest gewesen. Im Jahr 1983 floh er zusammen mit seiner Frau Doina und Alexandra nach Deutschland und übernahm hierzulande unter anderem Rollen in Tatort und "Schimanski". Jetzt gedachte seine berühmte Tochter ihm mit einem emotionalen Post im Netz!

"Der Verlust und der damit verbundene Schmerz sind zu groß, um es in Worte zu fassen. Er war ein so besonderer Mensch, der an Herzlichkeit und Großzügigkeit kaum zu übertreffen war", kommentierte die 40-Jährige, die seit 2009 mit ihrem Filmkollegen Sam Riley (39) verheiratet ist, eine Fotoreihe ihres verstorbenen Angehörigen auf Instagram. Auch zum beruflichen Schaffen des Schauspiellehrers fand Alexandra bewegende Worte: "Das, was er anderen gegeben hat und das, was er geschaffen hat, hinterlässt so große Spuren, dass es für immer Bestand haben wird." Weiterhin sei sie sich sicher, dass sie und ihr Papa auch über seinen Tod hinaus verbunden bleiben werden.

Über die Flucht vor dem Ceaușescu-Regime sprach das Vater-Tochter-Gespann 2016 mit der BZ. In dem Gespräch erzählte Valentin Platareanu: "Wir sind damals geflüchtet, um Alexandra ein besseres Leben zu ermöglichen!" Weil er in seiner Heimat jedoch ein gefragter Darsteller war, fiel die Entscheidung in den Achtzigerjahren nicht leicht. "Für Alexandra habe ich mich für die Freiheit entschieden", ergänzte er stolz. Sie sei ihm dafür sehr dankbar gewesen.

Getty Images Valentin Platareanu im Oktober 2006

Getty Images Valentin Platareanu mit seiner Tochter Alexandra Maria Lara

WENN Valentin Platareanu und Alexandra Maria Lara im September 2016



