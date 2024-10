Sam Riley schwärmt von seiner Ehefrau Alexandra Maria Lara

Sam Riley (44) und Alexandra Maria Lara (45) sind seit über 15 Jahren verheiratet – und noch so verliebt wie an Tag eins. Im Gespräch mit Bunte schwärmt der Schauspieler: "Ich finde meine Frau sehr anziehend, immer noch." An ihr erstes Treffen im Jahr 2006 in einem Proberaum in London erinnere er sich noch sehr gut. "Sie war sehr schlank, groß, elegant und nervös", beschreibt er Alexandra und verrät, dass alle Männer im Raum beeindruckt waren. "Aber ich war schneller und klüger. Ich bin aufgesprungen, um ihr Hallo zu sagen", fügt er hinzu.

Der 44-Jährige beschäftigt sich in dem Interview aber nicht nur mit Erinnerungen, sondern auch mit Fragen zur Zukunft seiner Karriere. Aktuell wird nach einem neuen James Bond gesucht – sieht sich Sam als 007-Kandidat? "Ich wäre einer, der aussieht, als würde er rauchen und Martinis trinken. Ich wäre mehr Roger Moore (✝89), weniger Daniel Craig (56)", witzelt der Schauspieler. Er glaube jedoch nicht, dass die Rolle noch zu ihm passt: "Aber ich glaube, ich bin zu alt."

Alexandra Maria Lara und Sam Riley lernten sich im Rahmen der Dreharbeiten von "Control" kennen – 2009 gaben sich die beiden das Jawort. Das Paar wohnt im Berliner Bezirk Charlottenburg. Ihr Privatleben halten die beiden eher aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten teilt die Deutsch-Rumänin ein paar Einblicke in ihr Familienleben im Netz. So postete sie erst kürzlich ein süßes Foto mit ihrem Sohn, den sie und Sam 2014 auf der Welt begrüßen durften.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandra Maria Lara und Sam Riley im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / alexandramarialara Alexandra Maria Lara mit ihrem Sohn im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige