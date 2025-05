Alexandra Maria Lara und Sams Sohn hat auch Schauspieltalent

Alexandra Maria Lara (46) und Sam Riley (45) gewähren eher selten Einblicke in ihr Familienleben. Nun hat der britische Schauspieler in einem Gespräch mit Gala aber überraschend offen über ihren gemeinsamen Sohn Ben gesprochen. Das Paar lebt mit dem Jungen in Berlin und meidet sonst meist das Rampenlicht. Im Interview verrät Sam, dass Ben mit vielen starken Frauen aufwachse – sowohl in der Schule als auch im Privaten. "Er hat sehr gute Freundinnen in der Schule, das freut mich", erzählt der "Maleficent"-Darsteller und ergänzt: "Ich war in einer reinen Jungenschule, das war nicht gesund." Zu Hause sei Ben von weiblichen Vorbildern umgeben – seine Oma, seine Tante und natürlich Mama Alexandra zählen dazu.

Neben Details aus dem Alltag kommt das Gespräch auf mögliche Zukunftspläne des Jungen. Ob Ben eines Tages in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern tritt und selbst berühmt sein wird? Das kann Papa Sam noch nicht ganz einschätzen. "Ich weiß nicht, ob er den gleichen Wunsch hat, berühmt zu sein. Vielleicht", erklärt er und fügt überzeugt hinzu: "Weil es sieht schon cool aus, wenn man sich zum Beispiel Ronaldo (40) anguckt." Immerhin habe der Elfjährige schon großes Interesse an Filmen entwickelt, was Sam ziemlich froh mache: "Ben ist sehr an Filmen interessiert. Und das freut mich. Filme sind viel besser als TikTok oder YouTube. Bei Filmen muss man sich länger als eine Stunde oder fünf Minuten konzentrieren." Optimistisch ergänzt er: "Wir denken beide, Alex und ich, dass die Chancen gut stehen, dass er ein Schauspieler wird. Er imitiert seine Freunde und Lehrer sehr gut. Da hat er ein Talent."

Alexandra und Sam gelten als unzertrennliches Paar in der Filmwelt. Kennengelernt haben sich die Schauspielerin und der Brite schon 2006 beim Dreh zum Musikfilm "Control". Beide sollen sich auf Anhieb Hals über Kopf ineinander verliebt haben. "Ich habe mich in dem Moment verliebt, als sie reingekommen ist", verriet Sam dem Magazin Stern einmal. Auch Alexandra gab zu, dass es bei ihr sofort gefunkt habe - noch bevor sie ein Wort miteinander gewechselt hatten. Die Geburt von Sohnemann Ben im Januar 2014 machte die Turteltauben und ihre Familie komplett.

Anzeige Anzeige

Instagram / alexandramarialara Alexandra Maria Lara mit ihrem Sohn im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / alexandramarialara Sam Riley und Alexandra Maria Lara im Januar 2025

Anzeige Anzeige