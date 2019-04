Besinnliche Feiertage – von wegen! Am Osterwochenende ging das Coachella-Festival in der Nähe von Palm Springs in die zweite – und vorerst letzte – Runde. Für das absolute Highlight sorgten wohl Ariana Grande (25), die nicht nur megaheiß aussah, sondern plötzlich zusammen mit niemand Geringerem als Überraschungs-Gast Justin Bieber (25) auf der Bühne performte. Doch auch andere prominente Gäste waren ein absoluter Hingucker, schwänzten kurzerhand die Ostereiersuche und machten lieber das legendäre Festival unsicher!

Wo Justin ist, ist seine Frau Hailey (22) nicht weit! Doch bevor es für den Sänger selbst auf die Bühne ging, ließ sich das Paar den Auftritt von Kanye West (41) nicht entgehen. Hailey entschied sich an diesem Tag für einen coolen Look. Sie trug ein ärmelloses, goldfarbenes Kleid mit Spaghetti-Trägern und weiße Sneaker – und mit ihrer Kleiderwahl was das Model in bester Gesellschaft. Gemeinsam mit dem Kardashian-Jenner-Clan machte sie das Festival-Gelände unsicher. Und natürlich trumpften auch mal wieder die Reality-Stars modisch auf. Doch obwohl das Musikspektakel für seine extravaganten Fashion-Kombinationen bekannt ist, hieß bei Kim (38), Kendall (23) und Kourtney (40) diesmal das Motto: Weniger ist mehr!

Kanye war allerdings nicht der einzige Musiker, der sich über familiären Support freuen durfte: Auch Jaden Smith (20) heizte gemeinsam mit seinem Dad Will Smith (50) der Partymeute ordentlich ein: Während die Jungs auf der Bühne Vollgas gaben, waren auch Frau Jada (47) und Tochter Willow (18) mit von der Partie. "Heute war ein großartiger Tag", schwärmte die Schauspielerin unter einem Familienfoto auf Instagram

In puncto Style war auch an diesem Wochenende wieder alles dabei! Das Festival ist zwar für seine verrückten und oftmals sehr freizügigen Looks bekannt, doch Amy-Jane Brand schoss mit ihrer "Kleider"-Wahl wohl den Vogel ab. Sie setzte auf einen Hauch von Nichts – nur ein knapper Zweiteiler verdeckte geschickt die wichtigsten Körperstellen. Der Schnappschuss der australischen DJane verbreitete sich im Netz in Windeseile. Durch ihre provokanten Outfits darf sie sich nun über den Titel "Queen of Coachella" freuen.

Marksman / MEGA Der Kardashian-Jenner-Clan beim Coachella 2019

Marksman / MEGA Kourtney Kardashian und Kendall Jenner

Splash News Justin Bieber und Jaden Smith

Instagram / amyjanebrand Amy-Jane Brand, australische DJane



