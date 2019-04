Lange wurde eifrig darüber gerätselt, welche Dame in die Fußstapfen von Adela Smajic treten und sich in diesem Jahr als Schweizer Bachelorette vor laufenden Kameras auf Traummann-Suche begeben wird. Kurz vor dem Start der neuen Staffel setzt der Sender den Spekulationen ein Ende und enthüllt die Identität der nächsten Rosenverteilerin: Es handelt sich um eine durchtrainierte Influencerin aus der Fitness-Branche!

Auf seiner Website verrät 3 Plus, dass Andrina Santoro (26) ab dem 29. April vor Südafrikas traumhafter Kulisse auf Partnersuche gehen und den 21 Kandidaten gehörig den Kopf verdrehen wird. Besonders die Muckibuden-Besucher unter den Teilnehmern dürften sich für die Rosen-Lady interessieren: Die kaufmännische Angestellte betreibt einen Instagram-Account, auf dem sie ihren sportlichen Body in Szene setzt und Fitness- und Ernährungstipps gibt. Damit hat es die Schweizerin mit italienischen Wurzeln bereits vor ihrer Teilnahme an der Kuppelshow geschafft, 281.000 Follower hinter sich zu scharen.

Beim Blick auf die Bilder der 26-Jährigen fällt auf: Sie hat sich in den vergangenen Jahren körperlich stark verändert. Angesprochen auf diese Transformation, verrät Andrina gegenüber Promiflash: "In Bezug auf Fitness ist es einfach so: Ich nehme das alles nicht mehr so übertrieben ernst." Früher sei sie dem Fitness-Wahn total verfallen gewesen, was ihrem Körper nicht gut getan habe. "Ich will es einfach nur machen, weil es mir Freude macht. Und wenn es auf die Gesundheit geht, dann mache ich das nicht mehr", betont sie.

Instagram / andrinafit Andrina Santoro im November 2018

Anzeige

Instagram / andrinafit Andrina Santoro im September 2018

Anzeige

Instagram / andrinafit Andrina Santoro präsentiert ihre körperliche Veränderung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de