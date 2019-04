Wünscht Thomas Anders (56) sich mehr Abwechslung in seiner Ehe? Seit stolzen 18 Jahren sind der ehemalige Modern Talking-Sänger und seine Frau Claudia mittlerweile verheiratet. In einem Interview betonte der Musiker kürzlich, dass er "mit der Hochzeit aber nicht blind geworden" sei – diese Aussage sorgte nun für Spekulationen, dass der 54-Jährige auch an anderen Frauen interessiert sein könnte. Doch jetzt stellt Thomas klar: Eine offene Beziehung käme für ihn nie infrage!

"Ich suche das nicht – ich brauche das auch nicht. Ich ziehe keinen Kick daraus, in irgendeiner Hotelbar eine Frau anzumachen, die in mir Thomas Anders sieht", betonte er jetzt gegenüber T-Online.de und führte weiter aus: "Das ist nicht reizvoll für mich." Er und Claudia seien nach wie vor sehr glücklich miteinander. "Ich bin ziemlich zufrieden mit meiner Frau und ich hoffe, sie mit mir auch", witzelte Thomas anschließend.

Eine kleinere Flirterei hier und da sei in ihrer Ehe dennoch kein Tabu: "Für mich und meine Frau ist es selbstverständlich, dass man natürlich auch andere Personen wahrnimmt", erklärte Thomas. Man müsse aber für sich selbst wissen, wie weit man gehen darf.

Andreas Rentz/Getty Images Thomas Anders und seine Frau Claudia bei der Goldenen Kamera 2017

Andreas Rentz/Getty Images Musiker Thomas Anders und seine Ehefrau Claudia, 2017

P.Hoffmann/WENN.com Thomas Anders, Januar 2019

