Todesnachrichten aus der Promiwelt! Die Party-Planerin Eleonora Rioda war für viele Stars die erste Anlaufstelle, wenn es um extravagante Luxusfeiern ging. Die Italienerin hatte sich vor allem auf Hochzeiten spezialisiert und in ihrer Karriere unter anderem mit Stars wie Angelina Jolie (43), Robert De Niro (75), Tom Cruise (56) und Tom Hanks (62) zusammengearbeitet. Nun müssen die Leinwandhelden Abschied nehmen: Eleonora ist mit nur 37 Jahren gestorben.

Wie Mirror berichtet, wurde sie am Ostersonntag leblos in ihrer Wohnung in Venedig gefunden. Rettungssanitäter hätten noch versucht, sie wiederzubeleben, aber leider ohne Erfolg. Über die Todesursache ist bisher noch nichts bekannt. Offenbar habe die Unternehmerin bereits seit Längerem gesundheitliche Probleme gehabt.

2009 hatte Eleonora ihre Firma Venice First gegründet und sich damit schnell international einen Namen gemacht. Die erste große Hochzeit, die sie organisiert hatte, umfasste 800 Gäste und kostete ihre Kunden fast acht Millionen Euro.

Getty Images Angelina Jolie im März 2019 in Los Angeles

Brandon Voight / Splash News Tom Cruise bei der Premiere von "Die Mumie" in Sydney

Getty Images Tom Hanks, Hollywood-Star



