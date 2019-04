Sind die Fronten noch immer verhärtet? Vor einigen Wochen hatte Mel B. (43) mit dem Ausplaudern eines intimen Geheimnisses für Aufsehen gesorgt. In einem Interview offenbarte die Sängerin, einen One-Night-Stand mit ihrer Spice Girls-Kollegin Geri Horner (46) gehabt zu haben. Die war von diesem Sextalk allerdings alles andere als begeistert und soll angeblich megasauer auf Mel sein. Jetzt trafen die beiden Frauen zum ersten Mal seitdem wieder aufeinander!

Der Grund für das Treffen von Mel und Geri: die anstehende Spice Girls-Reunion-Tour. Bisher probten Ginger Spice, Melanie C (45). und Emma Bunton (43) ohne ihre Musiker-Freundin – Scary Spice wurde stattdessen in Los Angeles via Videochat hinzugeschaltet. Wie ein Instagram-Clip von Emma jetzt aber zeigt, trainierten die Ladys zusammen und dabei wollten Mel und Geri offenbar nicht nebeneinanderstehen. Ob die Blondine ihrer einstigen BFF den Sex-Geheimnisplausch noch immer nicht verziehen hat?

Kurz nach dem TV-Gespräch von Mel hatte Geri ein Statement über ihren Sprecher veröffentlichen lassen, in dem betont wurde, wie nah ihr die Spekulationen um eine angebliche Affäre gehen würden. "Es war sehr enttäuschend, wieder all diese Gerüchte zu lesen, besonders am Muttertag. [...] Sie möchte die Fans wissen lassen, dass die Berichte neulich ihrer Familie sehr wehgetan haben", heißt es in dem Schreiben.

Manuil Yamalyan/WENN.com Mel B. und Geri Horner 2012

ALL ACTION / ActionPress Spice Girls im Dezember 2012

Getty Images Geri Horner, Sängerin

