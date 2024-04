Ist Mel B. und Eddie Murphys Beziehung daran gescheitert?

Sie gewährt einen Blick hinter die Kulissen. Mel B. (48) und Eddie Murphy (62) hatten im Jahr 2006 eine Beziehung geführt – allerdings war ihr Liebesglück nicht gerade von langer Dauer. Nach nur wenigen Monaten war zwischen der Spice Girls-Sängerin und dem Schauspieler schon wieder alles aus und vorbei. Damals warf der Comedian seiner Ex-Freundin vor, ihn betrogen zu haben. Nun verrät Mel mehr zu den Trennungsgründen.

In ihren Memoiren "Brutally Honest" packt die 48-Jährige über ihre damalige Beziehung zu ihrem Verflossenen aus. "Weißt du, er ist Eddie Murphy. Und ich bin wie: 'Nun, ich bin Mel B!' Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, wenn es nicht gleichwertig ist, was ist dann der Sinn? Ja, Eddie Murphy ist ein großer Star. In meinen Augen [...] bin ich das auch", erklärt sie. Damit aber noch nicht genug: Mel sei es wichtig gewesen, trotz der Beziehung nicht ihr eigenes Leben aufzugeben. "Er wollte fast einfach so gehen. Aber ich habe eine Karriere. Die gebe ich nicht einfach für die Liebe auf... um Hausfrau zu sein [...]", stellt sie klar.

In ihren Memoiren macht die Beauty deutlich, dass dies einfach nicht "ihr Weg" gewesen sei. "Wahrscheinlich hat es damals für niemanden einen Sinn ergeben, warum ich eine Beziehung aufgeben sollte, die so voller Liebe und Hingabe war und in der ich mich fast umsorgt habe", reflektiert Mel und schlussfolgert: "[...] Ich bin eine starke, unabhängige Frau, und es passte nicht so gut zusammen, wie ich es wollte."

Getty Images Mel B. im November 2023

Getty Images Eddie Murphy, Schauspieler

