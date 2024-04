Trotz Skandal: Christian Horner und Geri feiern Reitsieg!

Christian Horner (50) und Geri Halliwell (51) lassen sich nichts von dem Sexting-Skandal anmerken, mit dem sich der ehemalige Rennfahrer seit einigen Wochen konfrontiert wird. Das beweist das Paar aktuell während eines Pferderennens, bei dem sich ihr Vierbeiner den Sieg holte. Auf mehreren Fotos, die Mirror vorliegen, ist das Paar zu sehen, dass mit einer Trophäe und seinem Pferd posiert und sich mächtig über den Erfolg freut. Ihr Tier benannten die zwei nach dem Song "Lift Me Up" der Spice Girls-Sängerin. Das Event fand am Samstag in Buckinghamshire statt und es handelte sich um ein Point-to-Point-Rennen.

Dass die Musikerin ihren Mann während der schwerwiegenden Vorwürfe unterstützt und nicht von seiner Seite weicht, zeigte Geri bereits in den vergangenen Monaten. Die 51-Jährige begleitete ihren Liebsten zum Formel-1-Grand-Prix in Bahrain und hielt unbeirrt die Hand ihres Christians. "Es war für Geri hart in Bahrain, aber sie war entschlossen zu zeigen, dass ihre Ehe immer noch stark ist und das wird sie auch beim Großen Preis von Saudi-Arabien tun", verriet daraufhin eine Quelle gegenüber The Sun.

Seit Februar gilt der Formel-1-Teamchef als unschuldig und wurde von den Vorwürfen freigesprochen. Hintergrund des Ganzen waren Anschuldigungen einer Kollegin, dass der 50-Jährige sich "unangemessen verhalten" und ihr anzügliche Textnachrichten übermittelt haben soll. Für ihren andauernden Beistand während des Skandals bedankte sich der Automobilrennfahrer bei Geri mit liebevollen Worten während einer Pressekonferenz: "Ich habe das große Glück, dass ich eine wunderbare Familie [...] habe. Meine Frau hat mich phänomenal unterstützt."

Getty Images Geri Halliwell und Christian Horner beim Grand Prix von Bahrain

Getty Images Geri Halliwell und ihr Ehemann Christian Horner

