Große Trauer in der Welt des Films. Die kanadische Schauspielerin Stefanie Sherk, die auch als Model tätig war, verstarb nun ganz plötzlich im Alter von nur 37 Jahren. Genauere Gründe oder Hinweise auf die Todesursache sind bisher nicht bekannt. Doch ihr Ehemann äußerte sich nun in einer bewegenden Netz-Botschaft zum Ableben seiner langjährigen Partnerin. Stefanie soll am vergangenen Samstag ganz friedlich verschieden sein.

Demian Bichir postete jetzt auf Instagram ein Foto von seiner geliebten Ehefrau und teilte seinen Followern die schlimme Gewissheit mit: "Es war die traurigste und härteste Zeit unseres Lebens und wir wissen nicht, wie viel Zeit es brauchen wird, bis wir diesen Schmerz hinter uns lassen können. [...] Wir hoffen aus tiefstem Herzen, dass die wundervolle Stefanie, unser Engel und die Liebe meines Lebens, auf ewig in Frieden ruht." Der Schauspieler und Filmemacher bat aus Rücksicht auf seine geschockte Familie darum, in Ruhe trauern zu dürfen.

Das Paar lebte seit 2010 zusammen und unterstützte sich in seiner täglichen Arbeit. So wirkte die Verstorbene unter anderem in Demians Erstlingswerk "Un cuento de circo & a Love Song" mit. Die beiden hatten keine gemeinsamen Kinder.

Getty Images Demian Bichir und Stefanie Sherk bei einer Pre-Oscar-Party, 2012

Getty Images Stefanie Sherk und Demian Bichir bei einer Filmgala

Getty Images Demian Bichir und Stefanie Sherk bei der Premiere von "Sin City: A Dame To Kill For"



