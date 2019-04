Jetzt ganz stark sein, Mädels: Giacomo Gianniotti (29) ist endgültig nicht mehr auf dem Markt! Der Schauspieler verdreht seit Jahren nicht nur in der Serie Grey's Anatomy den Frauen den Kopf, sondern auch seinen Fans im wahren Leben. Die Eine hat der Hottie dabei allerdings längst gefunden. Schon an Thanksgiving 2017 hat der gebürtige Römer seiner Nichole Gustafson den Heiratsantrag gemacht. Jetzt schwor sich das Paar auch auf dem Papier die ewige Treue!

Wie People erfahren haben will, heiratete Giacomo die Make-up-Artistin am vergangenen Sonntag in Italien, genau genommen in der Villa Pocci in Rom. Die Feierlichkeiten sollen um 16 Uhr nachmittags begonnen und mindestens bis um 1 Uhr am nächsten Morgen angedauert haben – schließlich gab es allen Grund zu feiern. Private Einblicke lieferten die frischgebackenen Eheleute selbst nicht, einige enge Freunde hielten die Zeremonie aber in ihren Instagram-Storys fest.

Kennengelernt hatten sich Giacomo und seine Nichole tatsächlich am Set von "Grey's Anatomy". Dort hatte die Kosmetik-Expertin für das perfekte Aussehen der Crew gesorgt – unter anderem auch bei ihrem heutigen Ehemann.

Getty Images Giacomo Gianniotti, "Grey's Anatomy"-Star

Instagram / nicki_makeup Nichole Gustafson und Giacomo Gianniotti bei ihrer Verlobung

Instagram / giacomo_gianniotti Debbie Allen, Ellen Pompeo, Giacomo Gianniotti, Caterina Scorsone und Kelly McCreary

Wie findet ihr es, dass Giacomo und Nichole kaum Einblicke in ihre Hochzeit bieten? Total schade! Sie machen es genau richtig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



