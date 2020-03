Grey's Anatomy sorgt seit Jahren für Spannung, Herzschmerz und Schmetterlinge im Bauch. Seit 16 Staffeln begleiten die Fans Meredith Grey, gespielt von Ellen Pompeo (50), durch Höhen und Tiefen, peinliche One-Night-Stands und leidenschaftliche Beziehungen. Unvergessen bleibt der Tod ihres Ehemannes Derek Shepherd alias Patrick Dempsey (54). Viele Fans sehnen sich nach einem Liebes-Happy-End für die Ärztin, einem neuen Fels in der Brandung – und es scheint, als käme der nun durch Andrew DeLuca, dargestellt von Giacomo Gianniotti (30), ins Spiel. Doch zu dieser Bildschirm-Liaison wäre es fast nicht gekommen, gibt der Schauspieler nun zu.

Giacomo spielt seit der elften Staffel den jungen Assistenzarzt in der Erfolgsserie. Laut Us Weekly war die Lovestory zwischen DeLuca und Meredith nicht geplant, doch nachdem die Autoren die Chemie der Schauspieler hinter der Kamera sahen, schrieben sie den beiden eine Liebesgeschichte auf den Leib. Giacomo bekam deshalb ziemlich Nervenflattern: "Ich dachte: 'Meredith Grey, das ist nicht das, wofür ich in der Show bin. Ich bin nur der Assistent.'" Doch die Macher der Serie sahen das anders: "Die Drehbuchautorin kam zu mir und sagte: 'Ich möchte eine Romanze zwischen dir und Ellen. Ich denke, es wäre wirklich toll, ihr seid so gute Freunde. Eure Chemie am Set stimmt.'"

Für den Schauspieler ist das eine große Herausforderung, eine Beziehung mit einer so starken Figur wie Meredith zu spielen: "Als junger Mann ist es einschüchternd. Sie ist als Chirurgin sehr erfolgreich, war schon verheiratet, ist verwitwet und hat Kinder. Das ist eine Menge für einen 30-jährigen Charakter." Doch er fügte auch hinzu, dass es großartig sei, einen jüngeren Mann in einer Beziehung mit einer älteren Frau zu spielen – eine Sache, die oft umgekehrt üblich sei.

Instagram / giacomo_gianniotti Ellen Pompeo und Giacomo Gianniotti am Set von "Grey's Anatomy" 2019

Getty Images Der "Grey's Anatomy"-Cast im Jahr 2017

Instagram / giacomo_gianniotti Giacomo Gianniotti und Ellen Pompeo am "Grey's Anatomy"-Set

