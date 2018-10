Nicht nur on Camera verdreht Giacomo Gianniotti (29) der Damenwelt den Kopf! Der Schauspieler ist vor allem für seine Rolle als heißer Arzt der Kult-Serie Grey's Anatomy bekannt. Während er als Andrew DeLuca im TV schon verschiedene Beziehungen führte, hat er im wahren Leben schon längst seine Traumfrau gefunden. Freundin Nichole Gustafson will der Fan-Liebling sogar bald heiraten. Jetzt kam ans Licht, wie sich das Paar kennengelernt hat!

Auf Instagram bot die Make-up-Artistin kürzlich einen kleinen Einblick in ihr Privatleben mit Giacomo. Zu einem Video, auf dem Nichole für die Maske ihres Schatzes verantwortlich ist, schrieb sie: "Ich liebe es einfach, dass wir zusammenarbeiten. So haben wir uns kennengelernt und wir machen einfach damit weiter, so viel Spaß gemeinsam am Set zu haben." Zum Zeitpunkt des Clips hatte die Kosmetik-Spezialistin für das perfekte Aussehen der "Grey's Anatomy"-Crew bei einem Foto-Shooting gesorgt.

Ob sie auch schon für andere Projekte als "Grey's Anatomy" zusammengearbeitet haben, verriet die Brünette nicht. Möglich wäre es allerdings. Immerhin war Giacomo bereits Teil einiger Produktionen. Schon in den Serien "Beauty & the Beast" und "Reign" glänzte der Italo-Kanadier mit seinem Können.

Getty Images Giacomo Gianniotti 2016 in Beverly Hills

Instagram / nicki_makeup Nichole Gustafson und Giacomo Gianniotti bei ihrer Verlobung

Instagram / nicki_makeup Nichole Gustafson in Kalifornien

