Grey's Anatomy-Star Giacomo Gianniotti (30) zieht Lebensbilanz! Erst im April hat der Serien-Hottie seine große Liebe Nicole Gustafson geheiratet. Diese hatte er tatsächlich am Set der Arztserie kennengelernt, wo sie als Kosmetik-Expertin tätig war. Nach der Hochzeitsparty gibt es nun erneut Grund zum Feiern. Der Schauspieler wird 30! An seinem Ehrentag wendet er sich mit einem emotionalen Statement an seine Fans!

"Bisher das beste Jahr meines Lebens. Ich habe so viele Meilensteine erreicht und hab gerade erst begonnen", startet Giacomo seine Nachricht an die Follower bei Instagram. Im letzten Jahr habe er nicht nur seine Liebe gefunden, sondern sei auch umgeben von unglaublichen Freunden gewesen. Aus negativen Erfahrungen habe der Schauspieler letztendlich nur Positives gezogen. So gibt er zu, dass er in diesem Jahr zum ersten Mal einen Therapeuten aufgesucht habe. Der Druck, den die Gesellschaft vor allem an die Männer stellt, habe ihm zu schaffen gemacht und er habe lernen müssen, dass mentale Arbeit oftmals wichtiger sei, als nur ein gut trainierter Körper. Durch die Therapiesitzungen wolle er sicherstellen, dass er das Beste aus sich herausholen könne.

Abschließend ruft der Serien-Darsteller dazu auf, das Leben nicht als selbstverständlich anzusehen. "Einfach am Leben zu sein und Luft durch die Lungen zu atmen ist ein großes Geschenk". Seiner Community sei er außerdem mehr als dankbar. "Ihr bereichert mein Leben und ich liebe euch alle so wie ihr mich liebt".

