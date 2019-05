Diese Handlung könnte gewaltige Konsequenzen für G Herbo nach sich ziehen! In der amerikanischen Underground-Hip Hop-Szene ist der Rapper bereits seit Jahren eine feste Größe – er arbeitete bereits mit Nicki Minaj (36) und Earl Sweatshirt zusammen. Jetzt macht der 23-Jährige jedoch mit weniger erfreulichen Schlagzeilen von sich reden: Herbo wurde verhaftet, nachdem er seine Ex-Partnerin Ariana Fletcher geschlagen haben soll!

Bereits im vergangenen Monat soll sich der Vorfall ereignet haben. Zunächst hieß es, er habe der Mutter seines Kindes im Streit lediglich an den Haaren gezogen. Neue Rechtsdokumenten, die TMZ vorliegen, belasten den US-Amerikaner jedoch mit weiterem Fehlverhalten. Staatsanwälte werfen ihm vor, Ariana absichtlich verletzt zu haben, indem er ihr so stark an den Haaren gezogen und sie gekratzt habe, dass sichtbare Wunden hinterlassen wurden. Dem "Some Nights"-Interpreten droht eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr.

Laut dem Portal sollen Herbert Randall Wright III., wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, und seine Ex eine Nacht vor dem angeblichen Angriff noch im selben Nachtclub in Atlanta gefeiert haben. Was den Streit ausgelöst hat, ist bisher nicht bekannt.

