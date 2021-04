Hoppla, das war so wohl nicht geplant! Anfang des Jahres verkündete G Herbo (25) seinen Fans eine freudige Neuigkeit: Der Rapper wird zum zweiten Mal Vater. Zusammen mit seiner Freundin Taina Williams freut er sich auf den gemeinsamen Nachwuchs – ein Geheimnis haben die beiden aber ziemlich lange für sich behalten: das Geschlecht. Bis jetzt! G Herbo verplapperte sich nun versehentlich – ganz zum Unmut seiner Liebsten...

In einem Instagram-Livestream verriet der 25-Jährige ganz unbedacht das Geschlecht seines Kindes. "Das ist ein harter Brocken hier. Nach der Entbindung werden wir sehen, wie hart er wirklich ist", sprudelt es in dem Clip nur so aus ihm heraus. Die werdende Mama bemerkte seinen Fauxpas allerdings sofort: "Das kann doch nicht sein, dass du hier jetzt das Geschlecht verrätst." Ganz offensichtlich ist Taina von der Verkündung nicht gerade begeistert...

Doch der Groll hielt nicht lange an – denn nur wenige Stunden später machte die 23-Jährige ihrem ungeborenen Sohn eine rührende Liebeserklärung. Auch G Herbo widmete seinem Kleinen und seiner Freundin rührende Zeilen. Im gleichen Atemzug hat er sein Missgeschick auch eingesehen. "Ja, ich habe neulich aus Versehen das Geschlecht verraten, aber was soll", schrieb er cool zu einem Insta-Beitrag.

