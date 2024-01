Von wegen Gefängnis: Strafe von Rapper G Herbo steht fest

Er ist mit einem Schrecken davongekommen! In den vergangenen Jahren hatte der Rapper G Herbo immer wieder mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht: Bereits mehrere Male war der Musiker mit dem Gesetz in Konflikt geraten, da er sich gegenüber seiner Ex-Partnerin Ariana Fletcher gewalttätig verhalten hatte. Zudem wurde er wegen gestohlener Kreditkarten angeklagt – dabei drohten ihm bis zu 25 Jahre Haft. Nun hat das Gericht in diesem Fall ein Urteil gefällt!

Das berichtet jetzt unter anderem Deadline. Demnach wurde der 28-Jährige am Donnerstag zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Zudem muss Herbert Wright, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, umgerechnet 5.000 Euro Strafe zahlen.

Das war allerdings nicht das einzige Mal, dass G Herbo im vergangenen Jahr Probleme mit dem Gesetz hatte: Wie TMZ damals berichtete, wurde er wegen unrechtmäßigem Gebrauch einer Waffe an einem öffentlichen Ort angezeigt und verhaftet. Auch in diesem Fall wird sich G Herbo vor Gericht verantworten müssen, der Prozess steht bislang aber noch aus.

Getty Images G Herbo, Musiker

Getty Images G Herbo, Rapper

Getty Images G Herbo, Musiker

