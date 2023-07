Kreditkartenbetrug: Rapper G Herbo drohen 25 Jahre Gefängnis

Wandert G Herbo für zwei Jahrzehnte hinter Gitter? Der Rapper ist inzwischen nicht mehr nur für seine Musik, sondern auch für seine zahlreichen Skandale bekannt. Mehrfach war der Sänger bereits mit dem Gesetz in Konflikt geraten, weil er unter anderem seine Partnerin gewaltsam angegangen hatte. Zuletzt wurde er wegen gestohlener Kreditkarten angeklagt – jetzt ist der Fall klar: G Herbo bekennt sich schuldig!

Das berichtet unter anderem Deadline. Dem Bericht zufolge habe sich der 27-Jährige vor einem Bundesgericht in Massachusetts schuldig bekannt, seinen luxuriösen Lebensstil mit gestohlenen Kreditkarten finanziert zu haben. Im Zuge eines Deals mit der Staatsanwaltschaft ließ diese mehrere Anklagepunkte wegen schweren Identitätsdiebstahls gegen den Rapper fallen. Das offizielle Urteil soll im November gesprochen werden – G Herbo drohen jedoch bis zu 25 Jahre im Gefängnis.

Es ist in diesem Jahr nicht das erste Mal, dass der US-Amerikaner Ärger mit den Behörden hat. Erst Anfang Juni war er in Chicago verhaftet worden – er soll eine Waffe mit sich geführt haben. In diesem Fall war er ebenfalls angezeigt worden, der Prozess steht jedoch noch aus.

G Herbo, Musiker

G Herbo, Rapper

G Herbo, Musiker

