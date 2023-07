Waffe an öffentlichem Ort genutzt: G Herbo wurde verhaftet

In der amerikanischen Underground-Hip-Hop-Szene ist G Herbo bereits seit Jahren eine feste Größe – er arbeitete unter anderem bereits mit Nicki Minaj (40) und Earl Sweatshirt zusammen. Doch der Rapper macht auch immer wieder mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. So soll der 2019 seine Ex-Partnerin Ariana Fletcher geschlagen haben. Auch jetzt kommt G Herbo wieder mit dem Gesetz in Konflikt.

Aus Ermittlerkreisen hat TMZ erfahren, dass der Musiker in der Nähe der North Wabash Avenue und East Ontario Street in Chicago aufgegriffen wurde. Dort haben Kommissare wohl eine Waffe gefunden. Nach Angaben der Polizei wurde G Herbo verhaftet und wegen unrechtmäßigem Gebrauch einer Waffe an einem öffentlichen Ort angezeigt. Inzwischen ist der Rapper allerdings wieder auf freiem Fuß und wird zu einem späteren Zeitpunkt vor Gericht erscheinen müssen.

Das könnte einen weiteren Rückschlag für seine Rap-Karriere bedeuten. Immerhin hat der "Pull Up"-Interpret noch mit Betrugsvorwürfen zu kämpfen, die bei einer Verhaftung im Dezember 2020 erhoben wurden. Bisher hat sich niemand aus seinem Umfeld zu den Vorwürfen geäußert.

