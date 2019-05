Am 1. Mai war es endlich so weit! Daniela Büchner (41) feierte die große Wiedereröffnung ihrer Faneteria. Nachdem sie in Malle-Hotelier Marco Gülpen endlich einen neuen Geschäftspartner gefunden hatte, stand der Neueröffnung nichts mehr im Wege. Doch die Trauer über den Verlust ihres geliebten Mannes Jens ist noch immer groß: Während die Gäste bereits warteten, wurde die 41-Jährige von ihren Gefühlen überwältigt – und brach schließlich in Tränen aus!

"Jeden Moment, wenn ich hier drin bin, sehe ich meinen Mann. Wie er läuft, wie er mit mir spricht, wie er mich ruft", erzählt der Goodbye Deutschland-Star sichtlich bewegt im Interview mit RTL. "Kurz bevor wir vorhin die Tür geöffnet haben, hab' ich auch hier geweint – mit meiner Tochter in der Ecke." Sie habe Jens schließlich versprochen, die Faneteria wieder zu eröffnen – und habe ihr Versprechen nun gehalten. Am Tag der großen Party blickte Danni jedoch nicht nur zurück, sondern auch in die Zukunft: "Ich bin so dankbar, dass so viele Menschen gekommen sind – für meinen Mann. Und das macht mir auch Mut!”

Auch finanziell sei die Wiederaufnahme des Betriebs nicht unwichtig, wie die TV-Auswanderin zugibt: "Ich muss schließlich vier minderjährige Kinder ernähren. Meine größte Tochter arbeitet auch hier." Selbstverständlich werde auch sie selbst weiterhin in der Bar tätig sein – "aber nicht mehr 12 Stunden am Tag. Das kann ich nicht mehr."

ActionPress Daniela und Jens Büchner im Jahr 2017

ActionPress Daniela Büchner mit ihren Kindern im April 2019

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im April 2019

