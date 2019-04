Jetzt ist es offiziell! Zunächst schien Daniela Büchner (41) in den TV-Auswanderern Steffen Jerkel und Peggy Jerofke zwei potenzielle Geschäftspartner für die Neueröffnung ihrer Faneteria gefunden zu haben – doch dann soll es Streit zwischen den Parteien gegeben haben. Vor einigen Tagen wurde daher bereits darüber spekuliert, dass die 41-Jährige eine Partnerschaft mit einem anderen Goodbye Deutschland-Star eingehen könnte – was die mehrfache Mutter nun ganz offiziell bestätigt hat!

Auf Instagram postete Danni jetzt ein Foto, auf dem sie mit Sonnenbrille vor ihrer Faneteria steht – und an ihrer Seite befindet sich tatsächlich Malle-Hotelier Marco Gülpen mit seiner Frau Tamara! Die Witwe von Ex-Dschungelcamper Jens Büchner (✝49) schrieb dazu: "1.5.2019, 15:00 Uhr" – genau zu dieser Zeit soll das Café seine Neueröffnung feiern. In Gedanken war die gebürtige Delmenhorsterin dabei erneut bei ihrem verstorbenen Jens: "Im Sinne von meinem Mann", kommentierte sie die neue Partnerschaft.

Dass die Café-Besitzerin noch immer sehr um ihren Mann trauert, hatte sie in den letzten Tagen mehrfach angedeutet: Auch ein halbes Jahr nach dem Tod ihres Gatten, postete Danni kürzlich noch ein unveröffentlichtes Foto mit Jens. Dazu schrieb sie mit einem weinenden Emoji: "Einfach nur wir."

ActionPress Daniela Büchner beim Public Viewing in der Faneteria

ActionPress Daniela und Jens Büchner im Mai 2018

ActionPress Daniela und Jens Büchner im Sommer 2018

