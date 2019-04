Sie startet schon wieder voll durch! Musik-Superstar Taylor Swift (29) meldete sich kürzlich mit ihrem neuen Song "ME!" zurück – zuvor hatte sich die Sängerin eine zweijährige musikalische Auszeit genommen. Am 1. Mai wird sie ihre brandneue Single im Rahmen der Billboard Music Awards sogar schon zum ersten Mal live performen. Für die Fans der 29-Jährigen scheint der neue Track aber auch schon jetzt ein richtiger Ohrwurm zu sein: Denn die Klick-Zahlen schießen bereits durch die Decke!

Das offizielle Video zu "ME!" wurde am ersten Tag ganze 65,2 Millionen Mal geklickt, wie Daily Mail berichtet. Damit schlug die US-Amerikanerin sogar Ariana Grandes (25) Clip zu ihrem Song "thank u, next", der in dem gleichen Zeitraum "nur" 55,4 Millionen Mal angeschaut wurde. Den aktuellen Weltrekord von 74,6 Millionen Views in den ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung eines Songs, konnte die zehnfache Grammy-Preisträgerin jedoch nicht knacken – diese bisher unerreichte Bestmarke habe die Boyband BTS erst kürzlich mit ihrem Song "Boy With Luv" aufgestellt.

Parallel zu der Veröffentlichung von Taylors neuer Single meldete sich im Übrigen auch Kim Kardashian (38) – die beiden Superstars sollen bereits seit längerer Zeit im Clinch liegen. Der Reality-TV-Star bezeichnete die Musikerin einst als Schlange – und machte ausgerechnet zum Zeitpunkt der Song-Präsentation Werbung für Schlangen-Schmuck.

Getty Images Taylor Swift in Nashville, April 2019

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift bei den "Golden Globes", 2019

