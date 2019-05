Kommen jetzt die wahren Umstände von Caroline Bittencourts Tod ans Licht? Erst Anfang der Woche hatte das frühe Ableben des Models für einen großen Schock gesorgt: Mit nur 37 Jahren war die Brasilianerin Medienberichten zufolge dabei gestorben, als sie ihre Hunde aus dem Wasser retten wollte. Ihre Familie äußerte sich nun zu dem traurigen Ereignis – und ist sicher: Caroline sprang nicht aus freien Stücken in die Wellen!

In einem Interview mit dem brasilianischen Sender Band News erläuterte Carolines Vater Orley Bitterncourt seine Vermutungen. Demnach habe er nach dem Sterben seiner Tochter mit deren Ehemann Jorge Sestini gesprochen, der bei dem Vorfall dabei war. "Es war nichts anderes als ein Unfall, der durch den Sturm entstanden ist. Alle anderen Behauptungen sind nicht wahr! Jorge hat mir erzählt, dass eine Welle das Boot so stark getroffen hat, dass Carol das Gleichgewicht verlor und ins Wasser fiel!", versicherte der Familienvater. Sein Schwiegersohn sei daraufhin hinterher gesprungen, um seiner Frau zu helfen. "Er konnte sie sehen, wie sie versucht hat, zurück zum Boot zu schwimmen. Dann sah er sie verschwinden!", schilderte Orley. Die zuvor angeblich in die Fluten gestürzten Welpen hätten mit dem Ertrinken seines Nachwuchses demnach nichts zu tun gehabt

Stundenlang habe Jorge nach seiner Gattin gesucht und sei schließlich von der Küstenwache aus den Wellen gefischt worden. Carolines Vater selbst war unter den Suchenden gewesen, die die Mutter einer Teenagerin schließlich nur noch tot bergen konnten.

Instagram / cabitten Jorge Sestini und Caroline Bittencourt

Instagram / cabitten Caroline Bittencourt (l.) mit ihren Schwestern, ihrem Vater und ihrer Tochter Isabelle

Instagram / bellebitten Caroline Bittencourt (rechts) mit ihrer Tochter Isabelle



