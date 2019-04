Die Liebe zu ihren Vierbeinern hat Caroline Bittencourt das Leben gekostet. Das brasilianische Model hatte erst im Januar geheiratet, besaß eine 17-jährige Tochter und konnte auf seinem Social-Media-Account mehr als 700.000 Follower um sich versammeln. Täglich versorgte sie ihre Fans mit umwerfenden Schnappschüssen. Jetzt starb Caroline mit nur 37 Jahren: Die Beauty kam am Sonntag bei einer Rettungsaktion ihrer Hunde ums Leben!

Caroline und ihr Mann Jorge Sestini waren auf einem Boot in der Nähe von São Paulo unterwegs gewesen. Carolines Freund Can Saad erzählte Dailymail von dem tragischen Unfall: "Sie sprang ins Meer, um ihre zwei Welpen zu retten, die wegen des Windes ins Wasser gefallen waren." Jorge habe daraufhin versucht, seine Frau zu retten und sei ihr nachgesprungen. Doch wegen des Sturms verlor er sie in den Fluten. "Er musste drei Stunden lang Richtung Küste schwimmen, um zu überleben", schilderte der Freund die Situation. Am Montagnachmittag folgte schließlich die traurige Gewissheit: Caroline wurde tot aus dem Meer geborgen.

Die 37-Jährige ist allerdings nicht das einzige Model, das am Sonntag in Brasilien den Tod fand! In São Paulo kollabierte Male-Model Tales Soares auf dem Laufsteg einer Fashion Week-Modenschau vor den Augen der Zuschauer. Im Krankenhaus wurde der 26-Jährige schließlich für tot erklärt. Eine offizielle Todesursache ist derzeit noch nicht bekannt.

Instagram / cabitten Jorge Sestini und Caroline Bittencourt im Januar, 2019

Instagram / cabitten Model Caroline Bittencourt

Instagram / tales.cotta Model Tales Soares



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de