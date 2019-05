Eine erschütternde News aus der Radiowelt. Andreas Hähle zählte seit Jahren zu den beliebtesten Rundfunkmoderatoren überhaupt. Der Sprecher aus Leipzig wurde unter anderem durch die Sendung "Wahl-Lokal" auf rockradio.de bekannt – hatte sich aber auch als Autor bewiesen und als Dichter Erfolge gefeiert. Nun ist sein bewegtes Leben mit gerade einmal 51 Jahren zu einem Ende gekommen: Andreas ist am 23. April verstorben.

Diese Nachricht gab seine Frau Lika der Öffentlichkeit auf dem Facebook-Account ihres verstorbenen Mannes bekannt. "Der Kampf ist beendet und verloren. Andreas ist gestern zum letzten Mal eingeschlafen. Zu Hause. Friedlich in meinen Armen. Ein Leben in Würde, ein Tod in Würde. So haben wir es gemeinsam entschieden, nachdem die Ärzte uns vor knapp zwei Wochen mitgeteilt hatten, dass seine Nieren erneut versagt haben. Fast ein ganzes Jahr Hoffnung nach der ersten Krebsdiagnose", teilte die Witwe in den herzzerreißenden Zeilen mit. Zwischendurch habe es immer wieder gesundheitliche Höhen und Tiefen gegeben – ein Auf und Ab des Optimismus', an den sich das Ehepaar bis zur letzten Sekunde geklammert habe.

"Die letzten Tage haben wir noch bewusster als sonst miteinander verbracht, jeden guten Augenblick ausgekostet. Ganz für uns allein, nachdem sich seine und meine Familie von Andreas verabschiedet hatte", erzählte Lika von den letzten Momenten mit ihrem Partner. Für Andreas wolle sie nun stark sein und im Andenken an ihn ihre Kinder großziehen.

Facebook / Andreas Hähle Andreas Hähle, Autor

Facebook / Andreas Hähle Andreas Hähle, seine Ehefrau Lika und Karsten Troyke

Facebook / Andreas Hähle Andreas Hähle, Dichter



