In der Nacht von Freitag auf Samstag war es wieder so weit: Beim Deutschen Filmpreis wurden auch dieses Jahr die Lolas für die besten Leistungen verliehen. Zahlreiche Stars und Sternchen gaben sich die Ehre und flanierten über den roten Teppich des Events. In Sachen Fashion übertrumpften sich vor allem die Damen gegenseitig und zeigten: Leuchtende Farben sind ein absolutes Must! Promiflash stellt euch die schönsten Outfits der Gala-Veranstaltung vor.

Ein echter Hingucker auf dem Red Carpet war Nilam Farooq (29): Die YouTuberin und Schauspielerin hatte für den Abend ein dunkelgrünes Samtkleid gewählt. Aber auch ihre Kolleginnen hatten sich für auffällige Farben entschieden: Die Verliebt in Berlin- Darstellerin Alexandra Neldel (43) strahlte in einem pastellgelben Maxikleid und die Tatort-Schauspielerin Aylin Tezel (35) überzeugte in einem ebenfalls gelben Zweiteiler.

Neben Grün und Gelb war aber vor allem die Farbe der Liebe vertreten: Die Ex-Got to Dance-Jurorin Nikeata Thompson (38) begeisterte die Fotografen in einem schlichten, aber effektvollen roten Jumpsuit, während die aus der Serie Türkisch für Anfänger bekannte Schauspielerin Sonja Gerhardt (30) in ihrem gewagten Hosenanzug tief blicken ließ. Das Model Franziska Knuppe (44) setzte seine Kurven in einem schulterfreien pinken Maxikleid im Meerjungfrauenschnitt ebenfalls gekonnt in Szene.

Getty Images Nilam Farooq beim deutschen Filmpreis 2019

Getty Images Alexandra Neldel bei Fernsehpreis 2019

Getty Images Aylin Tezel beim deutschen Fernsehpreis 2019

Getty Images Nikeata Thompson beim deutschen Filmpreis 2019

Getty Images Sonja Gerhardt beim deutschen Filmpreis 2019

Getty Images Franziska Knuppe beim Filmpreis 2019



