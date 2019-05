Bei der Neueröffnung von Daniela Büchners (41) Faneteria am vergangenen Mittwoch kam es zwischen ihr und der ehemaligen Kellnerin Josephine P. zu einer heftigen Auseinandersetzung: Weil die Ex-Angestellte trotz Hausverbot in dem Lokal auftauchte und dort dann auch noch filmte, schmiss die Mallorca-Auswanderin sie kurzerhand raus und alarmierte sogar die Polizei. Jetzt zieht Daniela ihre Konsequenzen aus dem Zwischenfall und will sich wehren.

Der Vorfall ist wohl lediglich der Tropfen, der das Fass nach monatelangen Streitereien schließlich zum Überlaufen gebracht hat. Jetzt veröffentlichte Jens Büchners (✝49) Witwe in ihrer Instagram-Story ein Statement und stellte unter anderem klar: "Nach einigen Überlegungen habe ich mich dazu entschlossen, eine Anzeige gegen diese Frau zu erstatten." Sie ergänzte außerdem: "Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ein klares Signal gesetzt werden sollte!"

Mit diesem Schritt wolle Danni vor allem ihre Kinder schützen, wie sie gegenüber RTL mitteilte: "Seit Monaten werden wir von ihr bloßgestellt. Ich will ein Statement setzen gegen Mobbing im Internet. Das muss aufhören. Meine Kinder und ich können nicht mehr." Abschließend machte sie noch klar, dass zu der Sache von ihrer Seite jetzt alles gesagt sei.

Facebook / Josephine P. Josephine P. auf Mallorca

Anzeige

ActionPress Daniela und Jens Büchner mit Josephine P. in der Faneteria, Sommer 2018

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im August 2018

Anzeige

Findet ihr es richtig, dass Daniela ihre frühere Mitarbeiterin angezeigt hat? Ja, absolut! Nein, gar nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de