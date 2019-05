Bei der Neu-Eröffnung der Faneteria von Daniela Büchner (41) ging es richtig zur Sache! Am 1. Mai feierte die Mallorca-Auswanderin gemeinsam mit ihrer Familie und Freunden das große Re-Opening ihres Fan-Cafés. Dabei kam es jedoch zum Eklat, als eine ehemalige Angestellte in dem Lokal filmte – mit vereinter Kraft und viel Gebrüll von Danni und ihrer Tochter Joelina wurde die frühere Kellnerin aus dem Laden geschmissen. Doch wer ist der vermeintliche Störenfried und weshalb kam es zur Eskalation?

Im Interview mit Promiflash schilderte Josephine P. jetzt die Hintergründe ihres Zusammenstoßes mit Daniela und ihren Kindern. Angefangen habe alles bereits im vergangenen Jahr, als die Wahl-Mallorquinerin noch in der Faneteria gearbeitet habe. In dieser Zeit habe sie eine enge Bindung zu Jens (✝49), Daniela und ihren Kindern aufgebaut: "Es war nicht nur ein reines Arbeitsverhältnis. Es war ja auch ein gutes privates Verhältnis!", erklärte sie. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses habe sie laut eigener Aussage ihr zustehende Löhne für knapp 80 Überstunden nicht ausgezahlt bekommen – und ihr Problem und ihren Frust daraufhin in die Öffentlichkeit getragen. "Natürlich sind einige Sachen gesagt worden, die vermeidbar gewesen wären, gerade auch vor dem Tod von Jens. Wir mochten Jens alle, er war ein liebevoller Chaot und so behalte ich ihn auch in Erinnerung. Aber der Streit, den wir hatten, der hat sich immer und alleine gegen Daniela gerichtet!", berichtete das Webcam-Girl.

Trotz des Konflikts mit der fünffachen Mutter sei sie aus Neugierde zur neuen Eröffnungsfeier gegangen und habe sich zunächst in ein benachbartes Café gesetzt und auf Facebook ein Live-Video gestartet. Auf Anfrage ihrer Follower sei sie dann in die Faneteria gegangen: "Ich dachte dann, warum eigentlich nicht, denn Hausverbot bestand nicht!", erinnerte sich Josephine. Kurze Zeit später habe Joelina sie angeschrien und geschubst, woraufhin die Situation eskaliert sei und Danni sie ebenfalls angebrüllt habe. "Natürlich ist es provozierend gewesen, dass ich da reingegangen bin!", resümierte sie zwar – die Beschimpfungen, wie "Du hast meinen toten Mann beleidigt" und "Du hast meine Kinder beleidigt", konnte Josephine trotzdem nicht verstehen: "Ich habe meines Wissens nach Jens nie beleidigt, weil ich nie einen Grund dazu hatte. Natürlich habe ich mich kritisch geäußert, aber ich bin nie beleidigend geworden. Und schon gar nicht gegen die Kinder, die ich sehr ins Herz geschlossen habe!", versicherte sie.

Sie selbst habe die Polizei danach gerufen, um die aus dem Streit entstandenen Blessuren anzuzeigen. "Insgesamt sind es drei Hämatome, zwei vom Tritt an den Beinen und eins an der Brust. Ich habe beide angezeigt, Joelina wegen Körperverletzung und Daniela wegen Verleumdung. Deswegen werden wir uns vermutlich alle das nächste Mal vor Gericht wiedersehen!", erklärte sie weiter.

Daniela selbst äußerte sich ebenfalls bereits zu dem handfesten Gerangel während der Feier: "Meine Emotionen sind mit mir durchgegangen. Vielleicht hätte ich anders reagieren können, aber ich habe einfach als Mutter gehandelt", zeigte die 41-Jährige auf Instagram Reue. Sie erläuterte jedoch weiter, Josephine habe sie monatelang verbal im Netz attackiert – nur deshalb sei sie so ausgerastet.

