Nanu, so kennt man Paris Jackson (21) ja gar nicht! Die Tochter von Pop-Ikone Michael Jackson (✝50) präsentierte sich in der Öffentlichkeit bislang immer perfekt geschminkt und top gestylt. Umso überraschender war der neuste Auftritt der Amerikanerin – in Los Angeles zeigte sich das Model mit eher ungewohntem Schlabber-Look: Ohne Make-up und mit strubbeligen Haaren war Paris dabei kaum wiederzuerkennen.

Vergangenen Donnerstag verließ die 21-Jährige laut Daily Mail gemeinsam mit ihrem Freund und Bandkollegen Gabriel Glenn ihre Wohnung im sonnigen Kalifornien. Dabei verzichtete Paris offenbar auf sämtliche Beauty-Maßnahmen: Ungeschminkt und ungekämmt schlenderte sie im Lässig-Look über die Straßen. Dabei musste man schon zweimal hingucken, um Paris zu erkennen.

Das Paar feierte vor wenigen Tagen seinen ersten Jahrestag. Auf Instagram ließ Paris ihren Gefühlen freien Lauf und machte ihrem Schatz eine zuckersüße Liebeserklärung: "Du bist das Licht meines Lebens, ich danke dir, dass du mich zu dem fröhlichsten und glücklichsten Mädchen der Welt machst."

Getty Images Paris Jackson im Februar 2019

Getty Images Paris Jackson im Dezember 2018

Getty Images Paris Jackson und Gabriel Glenn im März 2019

