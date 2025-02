Katherine Jackson schockiert über Paris' Drogenvergangenheit

Paris Jackson (26), die einzige Tochter des verstorbenen "King of Pop" Michael Jackson (✝50), hat ihre Fans Anfang des Jahres mit einem emotionalen Geständnis überrascht: Auf Instagram erzählte sie von ihrer fünfjährigen Drogenabstinenz und enthüllte dabei auch ihre frühere Sucht nach Heroin und Alkohol. Besonders schockiert über diese Geständnisse zeigte sich ihre Großmutter Katherine Jackson (94), die sich der Schwere von Paris' Problemen zuvor gar nicht bewusst gewesen sein soll. Erst über ihre anderen Kinder erfuhr Katherine von der belastenden Vergangenheit ihrer Enkelin, was sie laut Familienkreisen "in ihren Grundfesten erschütterte", berichtet The Sun.

Katherine, die nach Michaels Tod im Jahr 2009 vorübergehend das Sorgerecht für Paris übernommen hatte, war offenbar von der Drogenproblematik ihrer Enkelin abgeschottet worden, ebenso wie einst von der Sucht ihres Sohnes. Menschen aus dem Umfeld der Familie berichten von auffälligen Parallelen zwischen den beiden: Sowohl Michael als auch Paris hätten ihre Kämpfe mit Schmerzmitteln und harten Drogen weitgehend im Verborgenen ausgetragen. Dabei sei es für Angehörige kaum möglich gewesen, zu intervenieren. Auch ein Onkel von Paris, der anonym bleiben wollte, äußerte sich dazu: "Es ist herzzerreißend. Paris hatte ihre eigenen Wege, sich zu entziehen – genauso wie Michael es damals tat."

Obwohl Katherine von Paris' fünfjähriger Genesung beeindruckt ist, bleibt der Schmerz über die Erinnerungen an Michaels jahrelange Abhängigkeit präsent. Michael, der nach einem Brandunfall 1984 erst Schmerzmittel und später stärkere Medikamente wie Propofol missbrauchte, verstarb 2009 nach einer Überdosis. Seine Mutter soll bis heute im Umgang mit seinem Tod mitunter in Verdrängung verharren. Paris hingegen feierte ihre bisherigen Fortschritte online voller Dankbarkeit und teilte bewegende Momentaufnahmen ihrer Heilung: von Therapie-Chips über Musikprojekte bis hin zu liebevollen Augenblicken mit ihrem Verlobten Justin Long und ihren Haustieren.

Getty Images Katherine Jackson und ihr Sohn Michael Jackson, 2005

Instagram / princejackson Michael, Paris, Prince und Blanket Jackson