Emotional: Paris Jackson zelebriert fünf Jahre Nüchternheit

Paris Jackson (26) hat allen Grund zur Freude. Die Tochter der Musiklegende Michael Jackson (✝50) feiert ein bedeutendes Jubiläum – fünf Jahre ohne Alkohol und Drogen. Auf Instagram teilte sie ein berührendes Video, das ihre Reise dokumentiert. Der Clip beginnt mit Szenen aus einer turbulenten Vergangenheit, in denen Paris alkoholische Getränke konsumiert, und zeigt anschließend ihr heutiges Leben – erfüllt von Musik, Abenteuern und liebevollen Momenten mit ihrem Verlobten Justin Long (46) sowie ihrem Hund. Das Video endet mit einer bewegenden Botschaft: "An alle, die mich auf diesem Weg unterstützt haben, sei es am Anfang, in der Mitte oder die ganze Zeit – ihr wisst, wer ihr seid."

"Hi, ich bin PK, und ich bin Alkoholikerin und Heroinsüchtige", beginnt Paris den Text zu ihrem Post. Sie drückt darin ihre tiefe Dankbarkeit aus: "Danke. Fünf Jahre. Gott sei Dank." Die Sängerin erklärt zudem, wie viel ihr die Nüchternheit bedeutet und hebt hervor, dass sie durch ihre Abstinenz erst in der Lage sei, das Leben in seiner Fülle zu spüren – von den Sonnenstrahlen auf der Haut bis hin zu den Höhen und Tiefen emotionaler Erfahrungen wie Trauer und Liebe. "Ich hätte das alles fast verpasst", schreibt Paris und teilt stolz, was erst durch ihre Nüchternheit möglich wurde: "Ich kann Musik machen, die Liebe meiner Tiere genießen und einfach für das Leben präsent sein."

Erst vor wenigen Wochen hatte Paris eine weitere große Neuigkeit zu verkünden: Sie und ihr langjähriger Partner Justin haben sich verlobt! Auf Instagram teilte die Künstlerin Schnappschüsse des besonderen Moments, in dem Justin vor ihr niederkniete und die Frage aller Fragen stellte. Paris und Justin sind seit etwa 2022 ein Paar. Zuvor sprach die 26-Jährige laut Daily Mail offen darüber, dass sie überwiegend an Frauen interessiert sei. Vor ihrer Beziehung mit Justin soll sie Romanzen mit Cara Delevingne (32) und Ashley Benson (35) gehabt haben. Doch nun scheint sie in Justin ihre große Liebe gefunden zu haben.

Getty Images Paris Jackson im August 2022

Instagram / parisjackson Paris Jackson und Justin Long an seinem Geburtstag, 2024

