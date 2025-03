Paris Jackson schlendert im durchsichtigen Kleid durch Paris

In Paris ist aktuell wieder Fashion Week – und dafür streben Stars aus aller Welt in die französische Hauptstadt. Bei der Fashionshow von Stella McCartney (53) sticht eine Person zwischen all den Fashionistas allerdings aus der Masse heraus: Paris Jackson (26). Die Tochter von Pop-Legende Michael Jackson (✝50) erscheint zu dem Event in einem bodenlangen, schwarzen Kleid aus hauchdünnem, fast schon durchsichtigen Stoff. Die Robe überlässt fast nichts der Fantasie und schmiegt sich an ihren Körper. Dazu kombiniert die Musikerin schwarze, offene Sandalen und nur wenig Schmuck.

Paris scheint sich in den halbtransparenten Looks zurzeit äußerst wohlzufühlen. Schon zu Beginn des Jahres erschien sie in einem ähnlichen Exemplar bei einer Party des Magazins Vanity Fair zur Vorbereitung der Golden Globe Awards. Damals trug sie ein hochgeschlossenes, durchsichtiges Kleid aus goldenem Stoff, das im Scheinwerferlicht umwerfend glitzerte. Wie auch jetzt setzte sie damals auf offenes Haar und nur wenige Accessoires – sie ließ das Kleid für sich sprechen.

Dieses Jahr hielt für Paris schon einen großen Meilenstein bereit. Im Januar feierte sie das fünfjährige Jubiläum ihrer Nüchternheit – fünf Jahre ohne jeglichen Alkohol oder Drogen. In einem emotionalen Text auf Instagram teilte sie ihre Dankbarkeit für die Unterstützung, die sie erfahren habe. Dabei schilderte sie, wie viel ihr heute die kleinen Dinge im Leben bedeuten würden – die könne sie nämlich erst durch ihre Abstinenz von Rauschmitteln richtig wahrnehmen. "An alle, die mich auf diesem Weg unterstützt haben, sei es am Anfang, in der Mitte oder die ganze Zeit – ihr wisst, wer ihr seid", schrieb sie.

Getty Images Paris Jackson, Musikerin

Getty Images Paris Jackson in Beverly Hills, Januar 2025

