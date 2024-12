Paris Jackson hatte Lebensmittelvergiftung an Weihnachten

Das Weihnachtsfest ist eigentlich eine Zeit für Gemütlichkeit. Für Paris Jackson (26) lief es in diesem Jahr allerdings alles andere als besinnlich. Die Tochter von Michael Jackson (✝50) teilt in ihrer Story auf Instagram mit, dass sie gerade mit einer Lebensmittelvergiftung kämpft. Doch wie sie auch zeigt, hat sie schon einen Plan, um ihren aufgewühlten Magen zu beruhigen: Siegessicher hält die Musikerin eine Packung Medizin gegen Übelkeit, eine Flasche Wasser mit Elektrolyten und ein Glas, dessen Inhalt nach Erdnussbutter aussieht, in die Kamera. Außerdem tanzt sie gelassen zu einem Partysong, der im Hintergrund läuft, und scheint im Großen und Ganzen recht unbesorgt.

Außerdem wird sie ihre Lebensmittelvergiftung bestimmt nicht allein durchstehen müssen. Sicherlich bekommt sie kräftige Unterstützung von ihrem Partner Justin Long (46). Die beiden sind seit 2022 zusammen und haben sich vor wenigen Wochen erst verlobt! Das verkündete die Sängerin überglücklich auf ihrem Social-Media-Kanal, wo sie einige Fotos von sich und dem Musiker teilte. Eines davon zeigte die beiden während des Antrags – Justin ging vor Paris in einem hell erleuchteten, mit Gold dekorierten Raum auf die Knie.

Justin und Paris sind Bandkollegen und machen gemeinsam Musik. Tatsächlich ist der Verlobte der Frontsängerin schon das zweite Mitglied der Band, mit dem sie eine Beziehung führt. Bis 2021 war Paris mit Gabriel Glenn liiert gewesen – allerdings hatte diese Beziehung nicht sehr gut geendet. Im Interview mit "Red Table Talk" meinte sie kurz nach ihrer Trennung: "Es war der intensivste Verrat, den ich bisher erlebt habe. Das hat mich definitiv verschlossen, ich bin sehr vorsichtig, mit wem ich jetzt Zeit verbringe, und versuche, mich zu schützen."

