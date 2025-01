Diva-Glam: Paris Jackson glänzt auf einer Hollywood-Party

Paris Jackson (26) sorgt überall, wo sie auftritt, für Aufsehen. Das war auch nicht anders, als die Sängerin in einem schillernden, halbtransparenten Kleid in Gold die Amazon MGM Studios x Vanity Fair-Party in Los Angeles besuchte. Die Tochter von Michael Jackson (✝50) zog alle Blicke am Samstagabend auf sich. Paris zeigte sich auf dem Event in Begleitung von Scout (33) und Tallulah Willis (30). Die Party fand in der Bar Marmont statt und war so etwas wie ein letztes Treffen zahlreicher Stars vor den Golden Globes. Paris hielt sich beim Verlassen der Party mit einer gelben Felljacke warm.

Der Besuch war der erste öffentliche Auftritt für Paris, seit besondere Neuigkeiten von ihr bekannt wurden: Am Nikolaustag des vergangenen Jahres gab die 26-Jährige ihre Verlobung mit dem Musikproduzenten Justin Long (46) bekannt. Zwischen einigen Schnappschüssen auf Instagram teilte das Model ein Bild, auf dem ihr Liebster vor ihr kniet und ihr einen Antrag macht. Das Paar ist bereits seit 2022 zusammen. Gerüchte um eine mögliche Verlobung gab es bereits im vergangenen September, als Paris mit einem auffälligen Klunker an ihrem Ringfinger gesichtet wurde.

Paris steht bereits seit ihrer Geburt im Rampenlicht. Als Tochter des verstorbenen King of Pop musste sie schon früh lernen, wie tückisch das Leben als berühmte Person sein kann. So wuchs sie zusammen mit ihren beiden Brüdern Prince Jackson (27) und Blanket Jackson (22) bei ihrem Vater auf. Doch der "Thriller"-Star starb am 25. Juni 2009 an einer Überdosis eines Narkosemittels. Nach seinem plötzlichen Tod lebten Paris und ihre Geschwister bei ihrer Großmutter Katherine Jackson (94). Die drei führen das Erbe ihres geliebten Papas weiter. Während sich Prince für viele soziale Projekte engagiert, macht Paris leidenschaftlich gerne Musik – ihr jüngerer Bruder lebt eher zurückgezogen. Hin und wieder zeigen sie sich jedoch zusammen auf Events.

Instagram / parisjackson Paris Jackson bekommt Antrag, 2024

Getty Images Prince Jackson, Paris Jackson und Blanket Jackson

