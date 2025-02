Paris Jackson strahlend mit Verlobungsring in L.A. gesichtet

Paris Jackson (26) wurde strahlend vor einem Tonstudio in Los Angeles gesichtet. Die Tochter des verstorbenen King of Pop Michael Jackson (✝50) präsentierte dabei stolz ihren funkelnden Verlobungsring, den sie von ihrem Verlobten Justin Long erhalten hat. Laut TMZ habe Paris am Montag eine Lieferung vom Erewhon Market abgeholt. Bilder, die dem Magazin vorliegen, zeigen sie in einem entspannten Look: in einer ausgewaschenen Jeans, einem Tanktop und Sandalen – lässig und dennoch bildschön. Neben ihrem Verlobungsring habe sie auch ein breites Lächeln im Gesicht gehabt, denn sie steckt aktuell mitten in den Arbeiten zu ihrem nächsten Musikalbum.

Für ihr neues Projekt arbeitet Paris mit der bekannten Musikproduzentin Linda Perry (59) zusammen. Die erfahrene Produzentin, die bereits mit Künstlern wie Pink (45) und Christina Aguilera (44) kollaboriert hat, unterstützt Paris bei der Umsetzung ihrer Vision für das Album. Auch ihr Verlobter ist eng in das Musikprojekt eingebunden: Justin, der als Musikproduzent tätig ist und gleichzeitig in Paris' Band mitspielt, war maßgeblich bei den bisherigen Studioarbeiten beteiligt. Berichten zufolge habe sich das Paar im vergangenen Dezember verlobt, was ihre ohnehin schon enge Zusammenarbeit nun noch emotionaler macht.

Paris, die ihren musikalischen Weg abseits des großen Schattens ihres Vaters eingeschlagen hat, legt seit einigen Jahren Wert auf ihre künstlerische Freiheit und ihre persönliche Entwicklung. Ihre Tätowierungen, die sie stolz zeigt, und ihr unkonventioneller Stil spiegeln ihre Individualität wider, genauso wie ihre Musik, die zwischen Rock, Folk und Pop zu Hause ist. Paris hat häufig betont, wie wichtig ihr die enge Verbindung zu ihrer Familie und vor allem zu ihren Geschwistern sei, aber auch, dass sie ihren eigenen Weg gehen wolle. Mit Justin scheint sie nun ihr persönliches und berufliches Glück gefunden zu haben – eine spannende neue Phase in ihrem Leben hat begonnen.

Instagram / parisjackson Paris Jackson und Justin Long an seinem Geburtstag, 2024

Getty Images Paris Jackson im Mai 2023

