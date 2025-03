Paris Jackson wehrt sich gegen Hate für ihre Freizügigkeit

Paris Jackson (26), die Tochter des verstorbenen King of Pop Michael Jackson (✝50), sorgte während der Pariser Fashion Week für Aufsehen. Die 26-Jährige erschien bei der Show von Stella McCartney (53) in einem schwarz-transparenten Kleid, das kaum etwas der Fantasie überließ. Unter dem schulterfreien Maxikleid trug sie lediglich einen hautfarbenen Slip. Ihr mutiges Outfit rief nicht nur Bewunderung hervor, sondern brachte auch eine Welle von Kritik und Hassnachrichten mit sich. Paris ließ sich davon jedoch nicht unterkriegen und reagierte prompt mit einem Statement auf Instagram. In diesem forderte sie die Kritiker dazu auf, entspannter mit der menschlichen Körperlichkeit umzugehen.

In ihrer Instagram-Story positionierte sich Paris deutlich: "Ich verstehe nicht, warum der menschliche Körper so viele Menschen so sehr verunsichert. Es ist einfach ein Körper. Jeder hat einen. Es gibt nichts daran, worüber man sich aufregen muss", erklärte sie und fügte hinzu, dass es weitaus wichtigere Dinge gebe, über die man sich Sorgen machen sollte. Ihre Botschaft war klar: Sie lasse sich nicht vorschreiben, was sie zu tragen oder wie sie sich zu präsentieren habe. Auch auf weiteren Events der Fashion Week setzte sie auf ultradünne, durchsichtige Outfits und ließ keinen Zweifel daran, dass sie sich in ihrer Haut wohlfühlt. Derartige Kritik ist für Paris nichts Neues: Bereits in der Vergangenheit musste sie sich gegen Hasskommentare wehren – sei es wegen ihrer Kleidung oder ihres Körpers. Unter anderem musste sie im Sommer einen Shitstorm über sich ergehen lassen, da sie in einem Video für ihren verstorbenen Vater ihre unrasierten Achseln zeigte.

Der selbstbewusste Umgang mit solchen Reaktionen ist nur ein Beispiel dafür, wie Paris ihren eigenen Weg geht und gleichzeitig ihre Werte vertritt. Die Musikerin und Schauspielerin hat in den letzten Jahren viel durchgemacht, darunter den Kampf gegen persönliche Dämonen: Anfang dieses Jahres feierte sie stolz das fünfjährige Jubiläum ihrer Nüchternheit und sprach in emotionalen Worten über die Unterstützung, die sie in dieser Zeit erfahren hat. Trotz der ständigen Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit schafft sie es immer wieder, mit ihrer Offenheit und Stärke zu überraschen – sei es auf der Bühne, vor der Kamera oder auf dem roten Teppich.

Getty Images Paris Jackson in Beverly Hills, Januar 2025

Getty Images Paris Jackson im September 2024

