Game of Thrones übertrifft regelmäßig die Erwartungen der Zuschauer! Erst seit wenigen Wochen erfreuen sich die eingefleischten Fans an der achten und letzten Staffel des Historien-Epos. Jon Schnee, Arya und Sansa Stark, Daenerys Targaryen, Cersei Lannister und viele weitere beliebte Charaktere kämpfen dabei um den eisernen Thron. Doch neben den finalen Feldzügen dürfte besonders ein Kampf den Fans immer im Gedächtnis bleiben: Die Schlacht der Bastarde – und wer hätte gedacht, dass eine markante Szene dieses Kampfes gar nicht geplant war?

Bei der Walker Stalker-Convention in Berlin plauderte Schauspieler Kit Harington (32) über die Dreharbeiten der Serie. Der Darsteller des Jon Schnee erklärte dabei, besonders die epische Schlacht in der sechsten Staffel sei ein schwieriges filmerisches Unterfangen gewesen – sodass es zufällige Aufnahmen gegeben habe: "Viele Dinge, die in der Schlacht der Bastarde zu sehen sind, waren glückliche Zufälle, weil wir keine Zeit hatten, die Original-Story zu drehen!" So sei vor allem der Moment, in dem der voran stürmende Jon von seiner eigenen Armee überrannt wird, im Drehbuch eigentlich nicht vorgesehen gewesen.

Eigentlich hätte einer der Riesen den Thronfolger retten sollen. "Wir konnten das nicht machen.[...] Aber schlussendlich wurde diese Sequenz zu einer der legendärsten des Battles!", freute sich Kit. Hättet ihr gedacht, dass dieser Moment spontan war? Stimmt unten ab.

Frazer Harrison/Getty Images Der "Game of Thrones"-Cast bei den Emmy Awards 2018

Getty Images Kit Harington im April 2019

Helen Sloan / HBO Kit Harington als Jon Snow in "Game of Thrones"

