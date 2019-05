Viel zu dunkel? In der vergangenen Folge von Game of Thrones sind die Weißen Wanderer in Winterfell eingefallen. Die Truppen von Daenerys Targaryen und Jon Snow kämpften gemeinsam gegen den Nachtkönig und seine Armee der Untoten. In Spielfilmlänge konnten Fans des Fantasy Epos' die actionreichen Szenen bewundern. Doch viele Zuschauer beschwerten sich, dass sie eben diese epischen Aufnahmen kaum sehen konnten. Grund dafür: Die Bilder seien einfach zu dunkel. Nun wehrte sich der Regisseur gegen diese Vorwürfe.

Gegenüber TMZ verteidigte Fabian Wagner sein Werk: "Ich weiß, dass es nicht zu dunkel war, weil ich es gedreht habe." Schuld für die zahlreichen Beschwerden der Zuschauer sollen laut dem Regisseur hingegen die Streaming-Dienste sein. Denn eine schlechte Internetverbindung führe beispielsweise automatisch zu einer schlechten Qualität.

Dass die Erfolgsserie düster ausfalle, sei laut Fabian auch nichts Neues: "'Game of Thrones' war immer eine sehr dunkle und cineastische Show." Zudem sei die Finsternis ein stilistisches Mittel gewesen. Sie sollte zeigen, wie klaustrophobisch und desorientiert die Atmosphäre in der dritten Folge ist.

United Archives GmbH/ActionPress Gwendoline Christie und Sophie Turner in "Game of Thrones", Staffel 6

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner und Maisie Williams in "Game of Thrones Staffel 7

Helen Sloan / HBO Bella Ramsey als Lyanna Mormont

