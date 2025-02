Dritte Staffel von "Das Rad der Zeit" bald auf Amazon Prime

Die Fantasyserie "Das Rad der Zeit" kehrt zurück! Amazon Prime hat Mitte Oktober einen Trailer zur dritten Staffel veröffentlicht und gleichzeitig den langersehnten Starttermin für die neuen Folgen enthüllt: Ab dem 13. März 2025 können Fans weltweit wieder in das Universum der Bestsellerreihe von Robert Jordan eintauchen. Nach dem Finale der zweiten Staffel, das im Oktober 2023 gezeigt wurde, ist die Spannung unter den Zuschauern groß. Die kommende Staffel verspricht eine packende Reise mit Moiraine Damodred (Rosamund Pike, 46) und Rand al'Thor (Josha Stradowski) in das Herz der Aiel-Wüste.

Der Trailer lässt die Zuschauer einen ersten Blick auf die neuen Herausforderungen und Gefahren in der epischen Geschichte werfen. Während Moiraine und Rand versuchen, das Schicksal des wiedergeborenen Drachen zu ergründen, stoßen sie auf alte Widersacher und eine wachsende Dunkelheit. Mit den Verlassenen auf den Fersen und der bedrohlich korrumpierten Macht von Rand gerät das Schicksal der Welt zunehmend in Gefahr. Neben Rosamund und Josha sind weitere bekannte Gesichter wie Daniel Henney (45), Zoë Robins, Marcus Rutherford und Dónal Finn wieder Teil des Casts.

"Das Rad der Zeit" basiert auf einer der erfolgreichsten Fantasy-Buchreihen der vergangenen Jahrzehnte. Obwohl die Serie nicht den erwarteten Hype von Game of Thrones erreichte, hat sie sich mit ihren ersten zwei Staffeln eine große Fangemeinde aufgebaut. Besonders Rosamund, die für ihre präzise Darstellung der weisen und geheimnisvollen Moiraine hochgelobt wird, trug zur Begeisterung bei. Für viele der Darsteller war die Serie ein Karrieresprungbrett, darunter auch für Josha, der als Rand al'Thor zunehmend in den Fokus rückt. Die Fangemeinde darf sich jetzt auf die Fortsetzung freuen, und vielleicht schafft es die dritte Staffel, die Serie endgültig in die Riege der größten Fantasyproduktionen zu katapultieren.

Getty Images Rosamund Pike bei der "Das Rad der Zeit"-Premiere in London im November 2021

ActionPress/ Collection Christophel Rosamund Pike in "Gone Girl"

