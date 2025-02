George R. R. Martin feiert neues "Game of Thrones"-Spin-off

George R. R. Martin (76), der gefeierte Autor von Game of Thrones, hat seine Begeisterung für das neueste Serienprojekt rund um den fiktiven Kontinent Westeros ausgedrückt. Auf seinem Blog "Not a Blog" teilte der Fantasy-Schöpfer mit, dass er bereits alle sechs Episoden von "A Knight of the Seven Kingdoms" gesehen hat – wenn auch zwei davon im Rohschnitt – und völlig begeistert ist. Die Serie, basierend auf Georges Novelle "Der Heckenritter von Westeros", erzählt die Geschichte des Ritters Dunk und seines Knappen Ei, der später als König Aegon V. Targaryen in die Geschichte eingehen wird. Fans können sich auf ein Abenteuer in Westeros rund 90 Jahre vor den Ereignissen der Originalserie freuen – auch wenn Martin die Zuschauer vorgewarnt hat, dass Drachen und riesige Schlachten dieses Mal nicht im Fokus stehen.

Im Gegensatz zu "Game of Thrones" und House of the Dragon erwartet Fans in dem Spin-off ein ausgeprägteres Charakterdrama, das sich mit Themen wie Ritterlichkeit, Ehre und Pflicht auseinandersetzt. Obwohl weniger Fantasy-Elemente zu sehen sein werden, versprach George eine fesselnde Geschichte und schwärmte besonders von den Hauptfiguren Dunk und Ei sowie der Darstellerriege: "Die Schauspieler, die wir für ihre Rollen gefunden haben, sind einfach unglaublich." Laut Martin befinden sich die sechs Folgen bereits in der Postproduktion, und die Serie soll noch Ende dieses Jahres – vermutlich im Herbst – erscheinen. Er ist zuversichtlich, dass sie auch die Fans begeistern wird, die bisher von seiner Welt fasziniert waren.

George hat mehrfach betont, wie wichtig ihm werkgetreue Adaptionen seiner Arbeiten sind – eine Einstellung, die er auch schon bei anderen Projekten vertrat. Seine Liebe zu Dunk und Ei hat der Autor wiederholt in Interviews und auf seinem Blog hervorgehoben, was diese Serie zu einer Herzensangelegenheit für ihn macht. Der Schriftsteller, der selbst ein Fan klassischer Fantasy und komplexer Charakterentwicklungen ist, hat mit seiner Arbeit an "Game of Thrones" nicht nur das moderne Fernsehen geprägt, sondern auch die Erwartungen an epische Erzählungen neu definiert. "A Knight of the Seven Kingdoms" könnte für ihn und seine Fans ein weiterer Meilenstein sein.

RTL II Maisie Williams, Isaac Hempstead-Wright und Sophie Turner in "Game of Thrones"

Getty Images George R.R. Martin bei einer "Tolkien"-Filmvorführung in Westwood im Mai 2019

