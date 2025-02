HBO-Chefin verspricht epische "House Of The Dragon"-Staffel

Die Vorfreude der Fans auf die dritte Staffel von House of the Dragon könnte kaum größer sein, insbesondere nach den jüngsten Versprechen von Francesca Orsi, der HBO-Verantwortlichen für Dramaserien. Sie kündigte an, dass die Staffel mit der spektakulären "Schlacht in der Gurgel" beginnen werde, die ursprünglich für die zweite Staffel geplant gewesen sei und dann verschoben worden war. Gegenüber dem Branchenportal Deadline erklärte sie: "Es war die Wartezeit wirklich wert." Diese Schlacht, die als das bisher größte Event der Serie bezeichnet wird, soll ein frühes Highlight der neuen Folgen sein. Parallel dazu macht HBO mit einem weiteren Projekt im Game of Thrones-Universum Schlagzeilen: 2025 erwartet die Zuschauer die neue Serie "A Knight Of The Seven Kingdoms", basierend auf den beliebten "Dunk and Egg"-Geschichten von George R. R. Martin (76).

Neben der Produktionsankündigung der dritten Staffel von "House of the Dragon" enthüllte Francesca auch Pläne für "A Knight Of The Seven Kingdoms". Sie schwärmte von den Hauptdarstellern Peter Claffey (28) und Dexter Sol Ansell sowie ihrer Chemie als Dunk und Egg. HBO plant bereits, weitere Staffeln dieses Spin-offs in Angriff zu nehmen und dabei die gesamte Trilogie der Vorlage zu adaptieren. Um der Chronologie gerecht zu werden und der natürlichen Alterung des jungen Schauspielers entgegenzuwirken, sollen Staffel zwei und drei möglicherweise direkt hintereinander gedreht werden. Dennoch müssen sich Fans auf einen späteren Start der Serie einstellen, da Verzögerungen hinsichtlich ihres Veröffentlichungsdatums bekannt wurden.

Während die Fans sehnsüchtig auf weitere Abenteuer aus Westeros warten, bleibt George R. R. ein zentraler Name im Franchise. Der Autor, der weltweit mit seinen Geschichten begeistern konnte, hat sich bereits voller Begeisterung zur neuen Serie geäußert. Die Figur von Dunk, einem einfachen, aber ehrenvollen Ritter, und sein außergewöhnliches Band zu Egg gewannen schon immer die Herzen der Leser. Für die TV-Adaption arbeiten sowohl HBO als auch George R. R. eng zusammen, was die Authentizität der Welt und ihrer Figuren sicherstellen soll. Besonders spannend dürfte es für die Zuschauer sein, neue Seiten von Westeros zu entdecken – diesmal viele Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones".

