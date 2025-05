Neues "Game of Thrones"-Sequel kommt nun doch erst 2026

Die Hoffnung vieler Fantasy-Fans, schon bald wieder in die Welt von Westeros eintauchen zu können, wurde nun enttäuscht: Die neue HBO-Serie "A Knight of the Seven Kingdoms" wird erst im Winter 2026 erscheinen. Während einer Präsentation von Warner Bros. Discovery im Madison Square Garden in New York wurde ein erster Teaser-Trailer gezeigt, der den neuen Starttermin ankündigte. Zudem wurde bestätigt, dass die Geschichte etwa 100 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones und rund ein Jahrhundert nach House Of The Dragon spielt. Die zentralen Helden der Serie sind der Ritter Ser Duncan the Tall, gespielt von Peter Claffey (28), und sein junger Knappe Egg, dargestellt von Dexter Sol Ansell.

Die neue Serie basiert auf George R.R. Martins Novelle "The Hedge Knight". Neben den Hauptcharakteren kommen auch bekannte Namen aus den mächtigen Häusern Targaryen und Baratheon vor: Prinz Aerion, Prinz Baelor und Prinz Maekar sowie der Ritter Ser Lyonel Baratheon und eine Puppenspielerin namens Tanselle. George ist tief in die Produktion involviert und arbeitet eng mit bekannten Namen wie Ira Parker und Ryan Condal, dem Co-Schöpfer von "House Of The Dragon", zusammen. Die Verschiebung wirft jedoch Fragen auf, wie sich dies auf andere geplante Projekte wie die dritte Staffel von "House Of The Dragon" auswirken könnte. Bislang gibt es dazu keine weiteren Informationen.

Die Serie soll Fans erneut tief in die epische Geschichte von Westeros eintauchen lassen, aber das Warten wird lang. George ist bekannt für seine detaillierten und komplexen Erzählungen, die die Fans seit Jahren begeistern. In der Vergangenheit betonten Schauspieler wie Finn Bennett und Daniel Ings, wie beeindruckend die Arbeit am Set dieser Produktionen ist. Das jüngste Feedback zur Qualität von HBO-Serien sorgt immerhin dafür, dass die Vorfreude auf "A Knight of the Seven Kingdoms" trotz der Verzögerung ungebrochen bleibt.

