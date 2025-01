Kit Harington jagt Mark Wahlberg in diesem neuen Actionfilm

Kit Harington (38) arbeitet gerade an einem vielversprechenden Film in London. Fotos, die Just Jared vorliegen, zeigen, wie der Game of Thrones-Star in eine actionreiche Verfolgungsjagd verwickelt ist. Dabei jagt der Brite niemand Geringeren als Mark Wahlberg (53). Während Kit in einem eleganten schwarzen Anzug unterwegs war, präsentierte sich der "Ted"-Darsteller seinerseits in legerer Kleidung, bestehend aus Khakis und einem offenen Hemd. Bei dem Film handelt es sich um die Fortsetzung der Action-Komödie "The Family Plan", in der Mark einen Familienvater spielt, der von seiner Vergangenheit als Auftragskiller eingeholt wird.

Noch ist wenig über Kits Rolle in dem Projekt bekannt, aber offenbar verkörpert er einen Bösewicht. Erst im Dezember wurde bestätigt, dass der 38-Jährige zu dem Projekt dazustoßen würde. Ein Bericht von Deadline enthüllte diese Neuigkeit und verriet außerdem, dass Teil zwei von "The Family Plan" an Weihnachten spielen soll. Marks Filmrolle muss darin versuchen, seiner Familie die perfekte Europareise zu bereiten, während ihn dunkle Gestalten aus seinem kriminellen Leben verfolgen.

Kit wurde durch die Rolle des Jon Snow in "Game of Thrones" weltberühmt. Doch obwohl er der Fantasyserie einiges zu verdanken hat, scheut er sich nicht davor, ehrlich über die HBO-Produktion zu sprechen. Genau wie viele Fans sieht auch der Ehemann von Rose Leslie (37) das Ende der Show kritisch. "Ich finde, es wurden gegen Ende vielleicht Fehler in Sachen Handlung gemacht. Es wurden einige interessante Entscheidungen getroffen, die nicht ganz funktioniert haben", gab er im Gespräch mit GQ zu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kit Harington bei der "Baby Rude"-Premiere in Toronto 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Rose Leslie mit Kit Harington bei der Premiere von "Game of Thrones"

Anzeige Anzeige