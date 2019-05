Gratulation! Im November hatten sie es angekündigt, nun meldet Mad Men-Star Ben Feldman (38) glücklich Vollzug: Seine Frau Michelle hat in Los Angeles eine Tochter zur Welt gebracht. Die kleine Familie wächst damit auf vier Mitglieder an – und schon das erste Foto beweist: Sohn Charlie will sich künftig mächtig für seine kleine Schwester ins Zeug legen. Ben ist nun also zweifacher Papa, und mächtig stolz auf die komplettierte Crew.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlicht der Schauspieler ein Foto, auf dem Mama Michelle den Babywagen über den Klinikflur schiebt. Sie erhält dabei tatkräftige Unterstützung von Klein-Charlie, der sich trotz seiner eingeschränkten Sicht mächtig anstrengt, dem Kurzausflug das gewünschte Tempo zu verleihen. Ben schreibt zu seinem Post: "Da ist gerade viel zu tun. Auf zukünftige Geburtstage an Stränden. Alles Gute zum Geburtstag, Michelle."

Ben und Michelle hatten im Oktober 2013 im Beisein von 350 Gästen ihre Hochzeit gefeiert. Trotz der großen Gästeschar freute sich Ben damals bei Us Weekly, dass sie diesen "wunderschönen Tag" mit den "engsten Freunden und der Familie teilen können". Sohn Charlie kam im November 2017 zur Welt. Nicht nur privat läuft es für Ben derzeit glänzend, auch beruflich ist er gut im Geschäft: Der 38-Jährige gehört zu den gesetzten Darstellern der TV-Serie "Monsters at work", die 2020 erscheinen soll und auch in der NBC-Show "Superstore" zählt er seit Jahren zur festen Besetzung.

