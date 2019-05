Cardi B (26) schwelgt im Mutterglück! Die Rapperin und ihr Mann Offset (27) wurden im Sommer vergangenen Jahres zum ersten Mal Eltern: Kulture Kiari Cephus erblickte im Juli das Licht der Welt und ist seither der ganze Stolz des Paares. Auch mit ihren Fans teilt die Musikerin immer wieder Fotos von ihrem Töchterchen und betont, wie glücklich sie ihre Mama-Rolle macht. Kein Wunder also, dass sie sich schon vorab riesig auf den ersten Muttertag mit ihrer kleinen Familie gefreut hat!

"Sie fühlt sich so gesegnet, dass sie ihren ersten Muttertag zusammen mit Kulture und Offset an ihrer Seite feiern kann", verriet ein Insider im Gespräch mit Hollywood Life. In den vergangenen Wochen musste sich die 26-Jährige voll und ganz auf ihre Karriere konzentrieren – jetzt möchte sie sich aber zumindest eine kleine Verschnaufpause mit ihren Liebsten gönnen. "Sie hat quasi nonstop gearbeitet. Aber nun will sie sich zurücklehnen und dieses Wochenende einfach die Zeit mit ihrer Familie genießen", erklärte die Quelle.

Auch in ihrer Beziehung zu Offset musste die "Bodak Yellow"-Interpretin zuletzt einiges durchmachen. Erst vor wenigen Monaten hatten der Rapper und sie eine Ehe-Krise und waren sogar vorübergehend getrennt. "Cardi hat das vergangene Jahr und all die Herausforderungen Revue passieren lassen", betonte der Insider weiter. Rückblickend sei sie jedoch sehr stolz, dass sie die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung meistern konnten.

Instagram / iamcardib Cardi B und ihre Tochter Kulture Kiari

Anzeige

Getty Images Cardi B bei den Grammy Awards 2019

Anzeige

Getty Images Offset und Cardi B

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de