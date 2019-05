Was für ein Starauflgebot bei Game of Thrones! Derzeit läuft die finale achte Staffel der epischen Erfolgsserie. Für die Fans und auch die Schauspieler Kit Harington (32), Emilia Clarke (32) und Co. geht eine Ära zu Ende. Doch neben den bekannten Darstellern waren im Laufe der Sendung auch etliche andere Stars versteckt zu sehen: Diese Promis hatten einen Cameo-Auftritt bei "Game of Thrones"!

Am deutlichsten dürften die Zuschauer sich wohl an Ed Sheerans (28) Auftritt erinnern: Der Musiker spielte in der siebten Staffel einen Soldaten und brachte an einem nächtlichen Lagerfeuer sogar einen Song zu Besten! Auch die Band Sigur Rós durfte in Staffel vier ihr musikalisches Talent beweisen: Sie spielten auf Joffrey Baratheons (Jack Gleeson, 26) Hochzeit. Coldplay-Schlagzeuger Will Champion hatte dafür die Ehre, in der dritten Season auf der berüchtigten Bluthochzeit zu musizieren.

Die Serienmacher haben die letzte Staffel ebenfalls noch für einige Gastauftritte genutzt – auch für sich selbst! D. B. Weiss und David Benioff (48) verkleideten sich in der aktuellen vierten Folge als Wildlinge, die mit Tormund (Kristov Hivju) anstießen. Country-Musiker Chris Stapleton (41) durfte in der Schlacht um Winterfell als untoter Kämpfer vor die Kamera.

