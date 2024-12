Kit Harington ist unglücklich über "Game of Thrones"-Finale

Kit Harington (37), bekannt für seine Rolle als Jon Snow in Game of Thrones, hat Fehler beim Finale der erfolgreichen Serie eingeräumt. In einem Interview mit der britischen Zeitschrift GQ hat der Schauspieler offen über das Ende der Serie gesprochen, das vor fünf Jahren ausgestrahlt wurde, und den Kritikern zugestimmt, die das Finale als überhastet und enttäuschend empfunden hatten. Er erklärte, dass die Erschöpfung des gesamten Teams sich auf die Qualität der letzten Folgen ausgewirkt habe.

"Wenn es irgendein Problem mit dem Ende von 'Thrones' gibt, dann, dass wir alle so verdammt müde waren", gestand Kit im Interview. "Ich verstehe also, dass manche Leute denken, das Finale sei überhastet, und ich stimme ihnen womöglich sogar zu." Er fügte hinzu: "Ich finde, es wurden Fehler gemacht, in Sachen Handlung, gegen Ende vielleicht. Es wurden einige interessante Entscheidungen getroffen, die nicht ganz funktioniert haben." Trotz dieser Kritik betonte er, dass es keine Alternative gegeben habe, da das Team einfach ausgebrannt gewesen sei und keine weitere Staffel hätte drehen können.

Darüber hinaus sprach der Schauspieler über das ursprünglich geplante GOT-Spin-off "Snow", das sich um seine Figur Jon Snow drehen sollte. Obwohl HBO ihn kontaktiert und ihm die Idee einer Geschichte über einen Soldaten nach dem Krieg grundsätzlich zugesagt hatte, wurde das Projekt letztendlich nicht umgesetzt. "Schlussendlich haben wir [...] nichts zustande gebracht, das spannend und aufregend genug gewesen wäre", erläuterte Kit. Privat ist der Schauspieler seit 2018 mit Rose Leslie (37) verheiratet, die in "Game of Thrones" die Wildlingsfrau Ygritte spielte. Das Paar hat zwei Kinder und lebt in London. Kit engagiert sich außerdem für Wohltätigkeitsorganisationen und spricht offen über Themen wie mentale Gesundheit oder die Herausforderungen des Ruhmes.

Getty Images Kit Harington bei der Premiere zur siebten Staffel von "Game Of Thrones", Juli 2017

Getty Images Kit Harington mit seiner Ehefrau Rose Leslie bei den Golden Globe Awards

