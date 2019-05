Harold Lederman war eine Legende im Box-Sport! Der US-Amerikaner machte sich als Punktrichter und TV-Kommentator beim Sender HBO einen Namen. Zwischen 1967 und 1999 stieg er in den Ring, um Kämpfe auszurichten. Darunter fallen auch so einige ganz besondere Begegnungen – etwa von großen Sportlern wie Muhammad Ali-Ken Norton, Evander Holyfield Dwight (56) oder Marvin Hagler-Mustafa. Doch jetzt ist das bekannte TV-Gesicht im Alter von 79 Jahren gestorben!

Nach über 50 Jahren, die sich Harold dem Boxen verschrieben hatte, ist er nun am Samstag verstorben. Wie TMZ berichtet, hat Harolds Tochter Julie seinen Tod bestätigt. Er soll in einem Hospiz in New York City einem Krebsleiden erlegen sein, gegen das er lange gekämpft habe – welche Art ist bisher allerdings nicht bekannt. Der Sportkommentator hinterlässt neben zwei Töchtern auch seine Ehefrau.

Der Boxpromotor Lou DiBella äußerte sich über Twitter zu dem Tod von Harold Lederman: "Ich habe gerade erfahren, dass mein Freund, den ich seit über 30 Jahren kenne, den Kampf gegen Krebs verloren hat." Er habe den Box-Sport, die Kämpfe und seine Familie bedingungslos geliebt; und sein Leben nach seinen Vorstellungen gelebt, schildert der 58-Jährige.

Getty Images Harold Lederman, 2012 in New York City

