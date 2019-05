Diese Frau soll wirklich schon über 50 sein? In den 90er Jahren verdrehte Donna D'Errico (51) den Zuschauern den Kopf. In der beliebten Serie Baywatch war die Blondine eine der Damen, die im knappen roten Badeanzug den Strand entlang liefen. Auch wenn sie nicht mehr ganz auf der Erfolgswelle von damals schwimmt, eine Sache ist der Schauspielerin aus ihrer "Baywatch"-Zeit auf jeden Fall geblieben: Donna zeigte jetzt ihren unglaublichen Körper!

Paparazzi erwischten das Model vor wenigen Tagen gemeinsam mit seinem Freund DJ Friese am Strand von Santa Monica. Aber nicht nur die Tatsache, dass Donna zweifache Mutter ist, sah man ihr kein bisschen an: Die 51-Jährige strahlte ihr Alter im knappen Bikini einfach weg und präsentierte ihre gestählten und trainierten Kurven. Ihr Liebster, mit dem sie seit rund einem Jahr zusammen sein soll, kann offenbar auch nicht genug von seiner Freundin bekommen, wie die Aufnahmen zeigen, die The Sun veröffentlichte. Neben kleinen Neckereien und vertrautem Kuscheln trug der Musiker Donna wortwörtlich auf Händen über den Strand.

Aber nicht nur Donna beweist immer wieder, dass der Zahn der Zeit kein bisschen an ihr zu nagen scheint. Vor rund zwei Jahren feierte sie mit ihren Badenixen-Kolleginnen Kelly Packard (44), Nancy Valen (53) und Erika Eleniak (49) eine kleine Reunion für den Baywatch Slow Motion Marathon in Los Angeles. Dabei fiel auf: Alle Ladys sehen mit über 40 noch immer umwerfend aus.

GAC / MEGA Donna D'Errico mit DJ Friese

Anzeige

GAC / MEGA Donna D'Errico und DJ Friese in Santa Monica

Anzeige

Getty Images Donna D'Errico in beverly Hills, Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de